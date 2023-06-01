Івана Греська затримали 13 вересня 2022 року після отримання другої частини хабара

Шевченківський районний суд Львова визнав винним у незаконному переправленні призовників за кордон активіста Івана Греська, який вніс дані призовника у сиситему «Шлях», як волонтера, що перевозить гуманітарні вантажі. Суд звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши трирічний умовний термін.

Як вказано у вироку суду, на початку серпня 2022 року до Івана Греська звернувся чоловік призовного віку, який хотів виїхати у Польщу. Через кілька днів чоловіки ще раз зустрілись і Гресько запевнив, що зможе переправити його за кордон, внісши його дані у систему «Шлях», як волонтера для переправлення гуманітарних вантажів.

Іван Гресько сказав, що це коштуватиме 10 тис. доларів (5 тис. доларів треба було дати одразу та ще 5 тис. доларів після завершення документів). У матеріалах справи вказано, що Гресько залучив до справи ще кількох осіб, матеріали щодо них виділені в окреме провадження.

13 вересня Іван Гресько зустрівся із чоловіком та показав йому копію наказу ЛОВА про включення його до бази «Шлях», після цього він отримав другу частину хабара і його затримали правоохоронці.

Повідомляючи про затримання, правоохоронці вказували, що йдеться про члена однієї з львівських громадських організацій. За даними ZAXID.NET, йдеться про ГО «Військово-патріотичний вишкіл "Патріот"». Керівник цієї організації заявляв, що затриманий не є членом цієї ГО, однак з 24 лютого долучався до спільного з поліцією та членами організації патрулювання вулиць міста.

У вироку суду вказано, що Іван Гресько працює охоронцем у ТзОВ «Стар груп 2020» – сколівській компанії, що займається оптовою торгівлею деревиною, будматеріалами та ін. Однак до моменту затримання на хабарі Іван Гресько майже два роки очолював цю компанію.

Іван Гресько уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянула суддя Наталія Луців-Шумська. Вона визнала чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), призначивши покарання у вигляді п’яти років тюрми. Однак суддя звільнила його від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.