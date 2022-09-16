Члена ГО «Військово-патріотичний вишкіл "Патріот"» затримали 13 вересня

У Львові затримали представника громадської організації, який за 10 тис. доларів пообіцяв військовозобов'язаному чоловіку переправити його за кордон. Для цього підозрюваний вніс дані чоловіка у систему «Шлях» як волонтера, що перевозить гуманітарні вантажі. Про цю схему у п'ятницю, 16 вересня, повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний, будучи членом львівської громадської організації, разом зі спільником розробили схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Польщі. За 10 000 доларів США вони включили військовозобов’язаного до електронної бази даних «Шлях» як волонтера для перевезення гуманітарних вантажів.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вівторок 13 вересня, після одержання останньої частини суми у розмірі 5000 доларів США.

Наразі поліція розшукує співучасника злочину.

Прокуратура не оприлюднює назви громадської організації, до якої дотичний затриманий. За даними ZAXID.NET, йдеться про ГО «Військово-патріотичний вишкіл "Патріот"». Керівник цієї організації Олег Ільків уточнив у розмові з ZAXID.NET, що затриманий чоловік не є членом цієї ГО, однак з 24 лютого долучався до спільного з поліцією та членами організації патрулювання вулиць міста.

Пізніше в СБУ уточнили, що що до організації схеми причетна злочинна група одного з кримінальних авторитетів.