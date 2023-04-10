Борис Нечипоренко працював керівником стоматологічної поліклініки №4, однак після цього випадку його звільнили з посадии

Галицький районний суд Львова оголосив вирок керівнику львівської стоматполіклініки за шахрайство з переправлення ухилянтів за кордон. Бориса Нечипоренка оштрафували на 34 тис. грн, також, згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, його звільнили з посади.

Як вказано у вироку суду, у липні 2022 року до Бориса Нечипоренка звернувся чоловік, щоб з’ясувати, як він може законно перетнути кордон, щоб влаштуватись там на роботу. Борис Нечипоренко запевнив його, що за 6 тис. доларів допоможе йому перетнути кордон, зокрема звернеться до благодійної організації і чоловіка внесуть до системи «Шлях», відтак він зможе виїхати за кордон начебто для отримання гуманітарної допомоги.

3 серпня на вул. Театральній у центрі Львова Борис Нечипоренко отримав першу частину грошей у сумі 3 тис. доларів. Одразу після отримання грошей його затримали правоохоронці. СБУ повідомляла, що затриманим виявився 30-річний львів’янин, керівник однієї з медичних установ Львова.

Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Борис Нечипоренко працював керівником комунальної стоматологічної поліклініки №4, однак після цього випадку його звільнили з посади, оскільки з березня 2023 року там новий керівник.

У суді Борис Нечипоренко частково визнав свою провину, зокрема він заявив, що не мав наміру сприяти у незаконному перетину кордону, а просто хотів заволодіти 3 тисячами доларів. Борис Нечипоренко заявив, що не мав можливості виготовити документи для перетину кордону та не планував брати другу частину коштів.

Бориса Нечипоренка судили за закінчений замах на шахрайство. Справу розглядала суддя Христина Мисько, яка призначила Борису Нечипоренко 34 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.