Жовківський районний суд Львівщини визнав винними у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон двох водіїв. Вони переправили за кордон понад 10 ухилянтів, дані яких були внесені до системи «Шлях». Суд розглянув їхні справи окремо та присудив їм умовні покарання.

Обоє чоловіків були учасниками однієї схеми. У вироках суду вказано, що наразі невстановлена судом особа організувала канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон, який діяв протягом грудня 2022 року – січня 2023 року. Ця особа заносила дані ухилянтів у систему «Шлях», як водіїв ТОВ «Пас Бас Європа», а також залучила до схеми двох водіїв.

Водії їхали разом з ухилянтамии за кордон на мікроавтобусі Volkswagen LT-35, який належить фірмі «Пас Бас Європа». Ухилянти їхали як пасажири, але перед самим пунктом пропуску мінялись місцями з водіями, тож кордон вони перетинали як водії ТОВ «Пас Бас Європа». Водії, що були залучені до схеми, перетинали кордон, як пасажири, оскільки мали право безперешкодного виїзду за кордон. Один з чоловіків є багатодітним батьком, а інший інвалідом третьої групи. Потім водії повертались на цьому мікроавтобусі в Україну, але уже без пасажирів.

Згідно з матеріалів справи, таким чином за кордон виїхали понад 10 чоловіків призовного віку.

Обоє водіїв, які були учасниками схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон, уклали угоди про визнання винуватості з прокурором.

Обидві справи розглядав суддя Зорян Оприск, він дослідив матеріали справи та визнав водіїв винними у незаконному переправленні осіб за кордон, присудивши пять років тюрми. Однак суддя звільнив їх від відбування покарання, встановивши дворічні умовні терміни.

Згідно з даними бізнес-аналітичної системи YouControl, ТОВ «Пас Бас Європа» зареєстроване у Києві, основний вид діяльності фірми – надання в оренду автомобілів. Керівником підприємства є Дмитро Новосад.