Загалом впродовж 2022 року до системи було внесено 96442 чоловіків призовного віку

За допомогою системи «Шлях», яка дозволяє виїхати за кордон волонтерам, не повернулися до України 9373 чоловіки призовного віку. Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд через цю систему. Такі дані наводить видання «Главком» з посиланням на проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Загалом впродовж 2022 року до системи було внесено 96 442 чоловіків призовного віку.

У число антилідерів потрапили такі області:

Волинська (виїхали 21108 військовозобов’язаних, не повернулися 1375),

Львівська (виїхали 31558 чоловіків, не повернулися 1036),

Тернопільська (виїхали 14036 чоловіків, не повернулися 964).

Київська (виїхали 7427, не повернулися 674),

Рівненська (виїхали 7691, не повернулися 513).

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інфографік Главкому

Внесеним до системи «Шлях» було дозволено виїхати виїзд за межі України з обов’язковою умовою повернутися. Успішно скористались наданим дозволом на виїзд за кордон 66374 особи. Ще 3178 військовозобов’язаних не випустили прикордонники у зв’язку з не підтвердженням мети виїзду.

Що таке система «Шлях»

Система «Шлях» для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів та спрощення самої процедури. За цією системою виїхати можуть: водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ або інших утворених військових формувань. Водії, що перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення.

Для отримання дозволу потрібно звернутися до відповідної обласної військової адміністрації. Після обробки звернень обласна державна адміністрація ухвалює рішення про виїзд за межі країни водіїв та вносить відомості до інформаційної системи «Шлях». А також надсилає листа до Державної прикордонної служби України. Прикордонна служба України приймає рішення про пропуск водія на підставі витягу з розпорядження відповідної обласної військової адміністрації та наявності відомостей у системі «Шлях». Дозвіл одержують фактично на 1 місяць.

Якщо водій-волонтер не повертається у зазначений термін, «Укртрансбезпека» має право заборонити перевізнику або фонду використовувати систему. А якщо мету поїздки не буде підтверджено, то Держприкордонслужба може відмовити у перетині кордону.