Сімох перевізників тимчасово, на три місяці, відключили від системи «Шлях», яка дозволяє волонтерам і водіям-волонтерам вільно перетинати кордон під час воєнного стану, повідомила в середу, 8 березня, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

«За матеріалами Державного бюро розслідувань, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», – йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що 8 березня Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці таких перевізників:

ФОП Ятчук І.В.;

ТОВ «Тамерлан ТУР»;

ТОВ «Смарт Вей Логістик»;

ФОП Палінчак Г.Є.;

ФОП Агронович Р.Р.;

ТОВ «Захід Сап Трейд»;

ФОП Куничник А.І.

Крім того, на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему «Шлях». Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Система «Шлях» для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально отримати дозвіл на поїздки за межі України. Вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів та спрощення самої процедури.

Скористатися системою можуть такі категорії осіб:

водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених військових формувань;

водії, що перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення.

Обґрунтувати мету поїздки можна письмово від імені будь-якого органу, підприємства, організації, які займаються гуманітарними вантажами. Відповідні звернення подаються до Мінінфраструктури або обласних військових адміністрацій, після чого дані водіїв внесуть до системи та будуть погоджувати у Держприкордонслужбі.