Андрій Портнов та його син Ігор втекли з України

Син проросійського політика, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав від Львівської ОВА тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує по гуманітарну допомогу. Він виїхав у напрямку Польщі і відтоді в Україну так і не повернувся. Про це повідомляють «Схеми» (проект «Радіо Свобода») з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону.

За інформацією журналістів, Львівська ОВА 22 березня внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Таке рішення ОВА ухвалила на підставі звернення ГО «Народна самооборона». 23 березня Ігор Портнов перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець» разом з 23-річним Іваном Поддубним – сином сестри Андрія Портнова Юлії Поддубної. Обидва станом на 6 вересня до України не повернулися.

«У нас в день більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему "Шлях", якщо перевести в кількість людей – це більше 2000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти», – прокоментував «Схемам» цю ситуацію заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

«Схеми» також попросили Львівську ОВА надати копію звернення ГО, на підставі якої Ігорю Портнову дозволили тимчасовий виїзд за кордон, проте станом на 6 вересня документа не отримали.

Згідно з аналітичною системою YouControl, в Україні зареєстрована лише одна ГО «Народна самооборона», яка діє з 2014 року в Сумах. Її співзасновник Віктор Пентак зазначив, що з 2015 року «має стосунок до організації лише на папері» і не звертався від імені ГО до ЛОДА щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова, а інший співзасновник організації, Юрій Ходзюк, останні два роки перебуває за кордоном. За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, йому не відомо, щоб «Народна самооборона» займалася останнім часом завезенням гуманітарки.

Журналісти «Схем» також звернулись по коментар до ГО «Народна самооборона Львівщини», яка активно займається волонтерством. Її керівник Артем Хмиз сказав, що його організація не зверталась до Львівської ОВА по дозвіл на виїзд за кордон Ігоря Портнова.

Раніше «Схеми» повідомляли, що сам Андрій Портнов втік з України 3 червня через пропускний пункт у Закарпатській області «Чоп (Тиса)».

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов з 2010 року до лютого 2014 року працював заступником голови тодішнього президента України Віктора Януковича. Після того, як в Україні пройшла Революція гідності, Портнов втік з України, але повернувся у травні 2019 року.

Під час перебування на посаді, Портнов в адміністрації Януковича курував правові питання й опікувався судовою гілкою влади. Після повернення в Україну, він подавав судові позови проти п’ятого президента України Петра Порошенка, домагався в суді перегляду підручників з історії щодо Революції гідності і заборони Київською міською державною адміністрацією вшановувати пам’ять низки українських діячів.

Про Портнова регулярно писали українські журналісти у своїх розслідуваннях. У відповідь Портнов погрожував їм та публікував їхні персональні дані. Журналісти домагалися покарання для Портнова за публікацію персональних даних, але суди завершувалися не на їхню користь. Згідно з повідомленнями ЗМІ, у 2014 році Портнов брав участь в написанні так званих диктаторських законів 16 січня.

У березні 2022 року журналісти «Схем» встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.

Про можливі зв’язки Андрія Портнова з верхівкою РФ повідомлялось також у контексті зламу електронної пошти Бориса Рапопорта, яку оприлюднив центр «Миротворець». Рапопорт працював у Кремлі у команді Владислава Суркова, коли той курував так званий проект «Новоросія». Частину листів кремлівський чиновник отримував від відправника під псевдонімом Рашидович Казбек. У «Миротворці» вважають, що це Андрій Портнов.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. РНБО України щодо Портнова санкцій не вводила.