Екс-заступник адміністрації Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну

Портнов залишив країну після Революції Гідності

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:1612273

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Екс-заступник адміністрації Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну
фото Андрія Портнова
Андрій Портнов повідомив, що прилетів в Україну

Екс-заступник голови Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, Андрій Портнов, заявив про своє повернення в Україну і оприлюднив фото нібито з київського аеропорту у Facebook.

«Друзі, понад п’ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну — час повертатися, будувати й відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщино!», – написав Портнов.

Нагадаємо, 2014-го Портнов виїхав з України, певний час жив у Росії, а потім переїхав до Відня.

Під час президентства Віктора Януковича він був заступником очільника Адміністрації Президента, де курував правові питання. Згідно з повідомленнями ЗМІ, він брав участь в написанні т.зв. диктаторських законів 16 січня та опікувався судовою гілкою влади.

Водночас у вересні 2018 року журналісти проекту Bihus.Info стверджували, що Портнов найімовірніше був в Україні після того, як оселився в Австрії. 28 вересня у Києві журналісти-розслідувачі зафіксували приїзд до офісу проросійського політика Віктора Медведчука чорної Audi Q7, номерні знаки якої зареєстровані на дружину Андрія Портнова.

На момент зустрічі в Медведчука Портнов управляв телеканалом Newsone, власником якого номінально був батько нардепа Євгенія Мураєва. А за тиждень після зафіксованої журналістами зустрічі Портнов оголосив, що припиняє управління каналом через зміну власника. Newsone переписали на іншого народного депутата – Тараса Козака, який є сусідом Медведчука по офісу – там розташована його депутатська приймальня.

До цього візиту Audi Q7 дружини Портнова приїжджала в офіс Медведчука ще двічі. Кожен раз журналісти помічали в автівці лише чоловічі силуети. На запитання про візит до офісу Медведчука Андрій Портнов свого приїзду не заперечив.

Наразі українські правоохоронці не мають претензій до цього представника команди Януковича.

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