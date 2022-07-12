Андрій Портнов виїхав з України в сусідню Угорщину

Проросійський політик Андрій Портнов, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, понад місяць тому виїхав з України через Закарпаття. Про це повідомили журналісти програми «Схеми».

За даними джерел, Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення «Чоп (Тиса)». Журналісти звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу України з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит «Схем» повідомила, що не надасть відповіді, оскільки «зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України «Про захист персональних даних».

Також журналісти «Схем» звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов з 2010 року до лютого 2014 року працював заступником голови тодішнього президента України Віктора Януковича. Після того, як в Україні пройшла Революція гідності, Портнов втік з України, але повернувся у травні 2019 року.

Під час перебування на посаді, Портнов в адміністрації Януковича курував правові питання й опікувався судовою гілкою влади. Після повернення в Україну, він подавав судові позови проти п’ятого президента України Петра Порошенка, домагався в суді перегляду підручників з історії щодо Революції гідності і заборони Київською міською державною адміністрацією вшановувати пам’ять низки українських діячів.

Про Портнова регулярно писали українські журналісти у своїх розслідуваннях. У відповідь Портнов погрожував їм та публікував їхні персональні дані. Журналісти домагалися покарання для Портнова за публікацію персональних даних, але суди завершувалися не на їхню користь. Згідно з повідомленнями ЗМІ, у 2014 році Портнов брав участь в написанні так званих диктаторських законів 16 січня.

У березні 2022 року журналісти «Схем» встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.