Михайло Погребинський був активним коментатором на російських телеканалах

Політтехнологу та активному політичному коментатору Михайлові Погребинському, якого пов’язують з Віктором Медведчуком, заочно повідомили про підозру у державній зраді.

Як повідомила у п’ятницю, 10 червня, Служба безпеки України, підозру політологу оголосили після отримання висновків комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка показала, що його висловлювання та діяльність були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.

«У результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними СБУ, політтехнолог був пов'язаний зі співробітниками російських спецслужб, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад. Він часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.

Правоохоронці проводять заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наразі Михайлові Погребинському заочно оголошено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного у державній зраді політтехнолога. За даними ZAXID.NET, йдеться про 75-річного директора «Київського центру політичних досліджень і конфліктології» Михайла Погребинського.