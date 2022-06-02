СБУ затримала Віктора Медведчука під час спроби втекти з України

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та передало справу до суду.

Як повідомило ДБР у четвер, 2 червня, обвинувальний акт щодо Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 ККУ), скеровано до суду.

Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарасом Козаком, який перебуває в розшуку, а також з посадовими особами Російської Федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей. Йдеться про незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованого Криму.

Окрім того, за даними слідства, Віктор Медведчук надавав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Віктор Медведчук втік з під домашнього арешту у перші дні російсько-української війни. На початку березня його оголосили у міжнародний розшук, а 12 квітня СБУ затримала його під час спроби незаконно виїхати з України у Росію через територію Придністровʼя. 13 березня Личаківський районний суд арештував усе майно нардепа.

Під час слідства Віктор Медведчук дав свідчення проти п’ятого президента України Петра Порошенка про співпрацю з ОРДЛО.