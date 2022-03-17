Підсанкційний український політик Андрій Портнов володіє елітною нерухомістю в Москві спільно з друзями російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це йдеться в розслідуванні «Схем».

За словами журналістів, Портнов міг проживати в Росії значно більше часу, ніж він стверджує сам. Сам політик твердить, що більшість часу з 2015 по 2019 роки він жив і працював у Австрії.

«Схеми» встановили, що Портнова поєднує багато майнових зв’язків із громадянкою України та РФ Анастасією Валяєвою та її матір’ю Лідією Валяєвою.

Журналісти мають підстави стверджувати, що на ім’я Анастасії Валяєвої реєстрували нерухоме майно в Росії, яким користувався власне Портнов.

У біографії Валяєвої є вдосталь доказів на її тісний зв’язок із Портновим. Анастасія працювала в адвокатському об’єднанні «Колегія правозахисників», засновником якої є Володимир Макар. Макар був помічником Портнова, коли той був народним депутатом від фракції ВО «Батьківщина».

Також Анастасія Валяєва була помічницею народного депутата Володимира Пилипенка, якого пов’язували з Портновим. Жінка володіла нерухомим майном в житловому комплексі на столичному Печерську, де також мав свою квартиру Портнов. 2017 року в Словаччині Портнов спільно з Лідією та Анастасією Валяєвою зареєстрували юридичну особу Leshko Group.

Далі, журналісти відстежили через російські реєстри, що в серпні 2014 року Валяєва отримала російське громадянства. У серпні й вересні вона зареєструвала триповерховий маєток із земельною ділянкою в Підмосков’ї, що вартують кілька мільйонів доларів.

Маєток на понад 900 квадратних метрів розташований в закритому комплексі в селі Тимошкіно під Москвою. За тодішніми цінами, будинок та земельна ділянка площею півгектара коштували понад 2 мільйони доларів. 2019 року цей будинок продали іншій громадянці РФ.

Того ж 2014 року Валяєва набула прав власності на нерухоме майно в діловому центрі «Мосфільмівський» на вулиці Мосфільмівський у Москві. Згідно з російським реєстром речових прав, вона володіє 407 квадратами на п’ятому поверсі, понад 2000 квадратних метрів на шостому поверсі і приміщення на 8 кв. м на четвертому поверсі.

Сукупна вартість площі в ДЦ »Мосфільмівський» становить 5,5 мільйонів доларів. У 2020 році речові права на цю нерухомість передали від Анастасії до її матері Лідії. Власність на ці квадратні метри Валяєва розділяє з низкою офшорних компаній.

Серед них одна компанія «Надстоу Лімітед» належить російсько-українському бізнесмену Павлу Фуксу, а ще одна «Іріка» – Ірині Торкуновій. Торкунова є дружиною Анатолія Торкунова, впливового російського дипломата та близького друга очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Крім того, журналісти перевірили через спеціальні програми, що російський номер телефону Валяєвої інші абоненти підписують як «Анастасія Портнова». Саме за цим номером телефоном та номером телефона Портнова платили за паркування автівки Range Rover у різних точках Москви.

2018 року за паркування машини найбільш часто платили в районі будівлі МЗС та Арбатського ринку. Загалом, журналісти припускають, що Портнов мешкав у Москві значно більше часу в проміжку між березнем 2014 року, коли він втік з України, та травнем 2019 року, коли він повернувся.