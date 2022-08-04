30-річного мешканця Львова затримали під час отримання половини суми, за яку він мав організувати втечу за кордон

Львівські правоохоронці затримали ще одного організатора каналу втечі військовозобов'язаних чоловіків за кордон. 30-річний львів'янин оцінював свої послуги у 6 тис. доларів з людини, повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 4 серпня.

За даними слідства, 30-річний підозрюваний налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Він мав доступ до бази даних, у якій міститься інформація про волонтерів, які перетинають кордон і возять гуманітарну допомогу. Йдеться про автоматизовану систему «Шлях». Люди, які зареєстровані у цій системі, мають спеціальний дозвіл і можуть перетинати кордон.

«За 6 тис. доларів він вносив до бази даних «Шлях» неправдиві відомості про те, що чоловіки призовного віку є волонтерами та виїжджають за кордон за гуманітарною допомогою. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску», – уточнили у прокуратурі.

Злочинця затримали на гарячому, коли він отримував половину суми, тобто 3 тис. доларів, від ухилянта. З фото оприлюднених прокуратурою можна розпізнати, що затримання відбувалося ввечері на вул. Театральній.

У прес-службі СБУ додали, що організатор схеми, 30-річнний львів'янин, є керівником однієї з медичних установ. За оперативними даним служби безпеки, у чоловіка було кілька спільників.

30-річному львів’янину вже повідомили підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Ймовірне покарання за такий злочин – позбавлення волі терміном від семи до дев'яти років.