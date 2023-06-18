26-річний чоловік намагався дати 2000 доларів хабаря прикордонниці

Співробітники Львівського прикордонного загону викрили 26-річного чоловіка, який пропонував прикордонниці хабар за незаконний виїзд за кордон двох чоловіків.

Як повідомили 18 червня у Держприкордонслужбі, двоє чоловіків, які планували виїхати за кордон, були внесені в систему «Шлях». За легендою вони мали виїхати з України під виглядом водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу. Однак, виїхавши з України, чоловіки планували залишитись і працевлаштуватись в Євросоюзі.

Налагодив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон 26-річний мешканець Львівщини. За свої «послуги» він вимагав 3500 доларів США. Аби без проблем перетнути кордон, організатор схеми запропонував прикордонниці 2000 доларів хабаря. Однак службовиця від хабаря відмовилась і викликала поліцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (хабар) ККУ. Хабарника затримали, йому загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.