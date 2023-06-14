Поліція провела обшуки в спортивному клубі та за місцем проживання підозрюваних тернополян

Приватний підприємець з Тернополя організував схему виготовлення фіктивних довідок для чоловіків призовного віку для нелегального виїзду за кордон. Правопорушник та ще кілька його помічників виготовляли весь пакет документів, який був необхідний клієнту – довідки військово-лікарської комісії, МСЕК. Вартували такі послуги 3 тис. доларів.

Чоловіки, які хотіли виїхати за кордон, замовляли такі документи онлайн. А видавали «липові» довідки в одному із спортивних клубів Тернополя. Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що організував таку незаконну схему виїзду чоловіків призовного віку 27-річний приватний підприємець. До роботи над підробкою довідок чоловік залучив кількох місцевих мешканців.

«Вартував пакет документів для однієї людини 3 тис. доларів США. На прохання клієнтів виготовлялися необхідні довідки – ВЛК, МСЕК та інші, які забезпечували безперешкодний виїзд за межі України. Бажаючі надсилали свої дані та копії документів на електронну адресу правопорушників. А через тиждень отримували повідомлення із зазначенням дати та місця видачі пакету документів», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Липові» документи ухилянти отримували у так званому «бекофісі», що знаходився в одному зі спортивних клубів Тернополя. У клубі проводилися і всі розрахунки.

Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини спільно з департаментом контррозвідки СБУ та спецпризначенцями 9 червня затримали одного з учасників. На місцях роботи злочинної групи провели кілька обшуків та вилучили 6 тис. доларів США, також виготовлені документи для двох осіб.

27-річному підприємцю та двом його помічникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Одному з підозрюваних суд обрав запобіжних захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 100 тисяч гривень застави. Іншим чоловікам також найближчим часом оберуть запобіжний захід.