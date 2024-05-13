До ліквідації займання залучили 25 рятувальників

У ніч на понеділок, 13 травня, у Львові на Сихові горіли три автомобілі. Інцидент трапився на вул. Г. Хоткевича. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

«13 травня о 03:56 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Львові на вул. Хоткевича, в автомобілях Renault Master, Opel Zafira та Nissan Leaf», – йдеться у повідомленні рятувальників.

На момент прибуття вогнеборців автомобілі були охоплені вогнем. О 04:22 пожежу локалізували та о 04:28 ліквідували. Була загроза перекидання вогню на ще два автомобілі, припарковані поруч, однак рятувальники запобігли цьому.

До ліквідації займання залучили 25 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.