Внаслідок займання ніхто не постраждав

У неділю, 14 квітня, у Львові на вул. Патона згорів автомобіль Seat Leon. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

«14 квітня о 18:29 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті Львові на вул. Патона, в автомобілі Seat Leon», – йдеться в повідомленні рятувальників.

На момент прибуття вогнеборців до місця події, автомобіль був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на сусідній припаркований автомобіль. О 18:43 пожежу локалізували та о 18:48 ліквідували.

У ДСНС Львівщини ZAXID.NET уточнили, що на виклик виїжджали 12 рятувальників та три спецмашини. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Наразі причина загорання невідома.