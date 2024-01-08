У Жовкві згорів автомобіль Audi, який загорівся під час руху
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У неділю ввечері, 7 січня, у місті Жовква, що на Львівщині, повністю згорів автомобіль Audi 100. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Львівській області.
О 20:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Жовква на вул. Шкільна. Займання виникло в автомобілі Audi 100.
На момент прибуття пожежників до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем. Як з’ясувалось на місці події, під час руху водій автомобіля помітив дим з-під капота і відразу зупинився, спробував самостійно ліквідувати загорання вогнегасником та викликав пожежно-рятувальну службу.
Вогонь знищив автомобіль повністю. До ліквідації пожежі залучали чотири рятувальники та одну спецмашину.