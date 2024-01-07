До ліквідації пожежі залучили сім рятувальників та одну спецмашину

У суботу, 6 січня, на Львівщині внаслідок пожежі у житловому будинку загинув 52-річний чоловік. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

О 19:52 на диспетчерський пункт «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Боратин Золочівського району. Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями. Пожежа спричинила сильне задимлення. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розміщену господарську будівлю.

Під час гасіння пожежі в будинку виявили тіло загиблої людини. Як з’ясувалось, це був 52-річний власник помешкання.

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку, перекриття та дах. До ліквідації пожежі залучили сім рятувальників та одну спецмашину. Причини та обставини події встановлюються.