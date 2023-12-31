Пожежа у селі Журавно сталася вранці 30 грудня

У селі Журавно Стрийського району вранці 30 грудня вогонь охопив одноповерховий житловий будинок. На місці пожежі вогнеборці знайшли тіло 67-річного власника помешкання. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що ще одного чоловіка, який був у будинку, госпіталізували з травмами середньої важкості.

«На момент прибуття вогнеборців до місця події в одній з кімнат виявили займання. О 06:56 пожежу локалізували та о 7:07 ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 28 м² та вікно на площі 2 м², пошкодив дерев'яне перекриття на площі 20 м²», – повідомляють у прес-службі ДСНС.

Додають, що вогнеборці врятували від займання сусідній будинок та господарську будівлю. За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати недопалок.