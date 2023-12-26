Свято-Михайлівський храм у селі Храпачі був збудований в 1896 році

На Київщині в ніч на 26 грудня згоріла церква XIX століття. Як повідомила прес-служба ДСНС, йдеться про Свято-Михайлівський храм УПЦ МП в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудували в 1896 році.

«По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить культова споруда – Свято-Михайлівський храм 1896 року побудови, який є архітектурною пам’яткою УПЦ. Пожежу ліквідовано о 23:50 на площі 300 м2. Причина та збитки пожежі встановлюються», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Київської області додали, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

«На місці продовжують працювати поліцейські Київщини та опитують мешканців населеного пункту. Попередня причина займання – коротке замикання. Остаточні результати до поліції нададуть експерти», – зазначають правоохоронці.

Додамо, що цього ж вечора на Київщині горіла ще одна церква у Новосілки Вишгородського району. Там вогонь не завдав суттєвого збитку приміщенню.