У Львові виникла пожежа у ресторані «Гопак»
Пожежа сталась ввечері, близько 20:00
0 0
Масштаби завданої шкоди уточнюються
У суботу, 23 грудня, о 20:00 виникла пожежа у відомому ресторані «Гопак» за адресою вул. Наукова, 2б. Про це повідомиляє Варта-1.
Пожежа в ресторані "Гопак" у Львові 23 грудня (фото Варта-1)
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, пожежа виникла в прибудові ресторану, на місце виїхали рятувальники.
Станом на 20:30 вогонь вдалося локалізувати. Причина займання наразі невідома.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter