Масштаби завданої шкоди уточнюються

У суботу, 23 грудня, о 20:00 виникла пожежа у відомому ресторані «Гопак» за адресою вул. Наукова, 2б. Про це повідомиляє Варта-1.

Пожежа в ресторані "Гопак" у Львові 23 грудня (фото Варта-1)

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, пожежа виникла в прибудові ресторану, на місце виїхали рятувальники.

Станом на 20:30 вогонь вдалося локалізувати. Причина займання наразі невідома.