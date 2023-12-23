Внаслідок займання ніхто не постраждав

У п’ятницю ввечері, 22 грудня, на вул. Туган-Барановського горів гуртожиток Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Інформація спершу з’явилася у місцевих телеграм каналах.

У суботу вранці, 23 грудня, у ДСНС Львівщини повідомили, що ліквідували пожежу в п’ятиповерховій цегляній будівлі на вул. Туган-Барановського. Займання виникло на другому поверсі.

На момент прибуття вогнеборців до місця події сходова клітина між третім та другим поверхами була заповнена димом. Щоб гарантувати безпеку мешканцям, рятувальники вивели з верхніх поверхів на свіже повітря 25 людей. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 3 м2. Внаслідок займання ніхто не постраждав.