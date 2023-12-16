Рятувальники гасили дві пожежі в приватних будинках цієї ночі

Уночі на суботу, 16 грудня, у пожежах приватних будинків у селах поблизу Львова загинули двоє чоловіків. Один випадок стався у селі Миклашів Підберізцівської громади, а інший – у селі Суховоля Зимноводівської громади.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, близько 22:00 сталася пожежа в одноповерховому цегляному будинку в селі Миклашів на вул. Садовій. На момент прибуття пожежників будинок всередині був повністю охоплений вогнем. В одній з кімнат будинку рятувальники знайшли тіло 63-річного власника будинку.

Пожежу гасили близько двох годин, будинок згорів повністю.

Горіли два будинки в селах поблизу Львова

Близько 5:00 ранку суботи горів цегляний будинок у селі Суховоля на вул. Відродження України. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в палаючому будинку тіло загиблого 38-річного чоловіка.

Пожежу загасили за годину. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 15 м2, пошкодив облицювання стін та стелі.