Займання виникло у квартирі на сьомому поверсі, яке рятувальники оперативно загасили

У Дублянах чоловік, рятуючись від пожежі в квартирі, вистрибнув з вікна. Він вижив, медики доставили його у лікарню Святого Пантелеймона.

У прес-службі ДСНС Львівщини повідомили ZAXID.NET, що виклик на пожежу надійшов об 11:07.

«На вул. Шевченка виникла пожежа в квартирі на 7-му поверсі. Працювали наші підрозділи. 11:50 пожежу ліквідовано», – зазначив речник обласної ДСНС Віталій Туровцев.

У Telegram-каналах опублікували фото та відео постраждалого, який вистрибнув з сьомого поверху. Невідомо, чи це мешканець квартири, в якій була пожежа, чи сусідньої. Чоловік вижив, до нього викликали швидку.

відео ZAHID WTF

У Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що пацієнта доставили в лікарню святого Пантелеймона. На нього ще оформляють документи, тож поки його особисті дані уточнюються. На вигляд йому близько 40 років.

«Попередній діагноз: ЗЧМТ, струс головного мозку, правобічний гемопневмоторакс, перелом кісток таза», – повідомили ZAXID.NET у Центрі.

Найімовірніше, зазначають медики, він вистрибнув із квартири, що горіла.