Горіла квартира на третьому поверсі п'ятиповерхівки на вул. Зеленій

У четвер, 28 вересня, під час масштабної пожежі у п’ятиповерхівці на вул. Зеленій у Львові з балкону четвертого поверху, що над палаючою квартирою, вистрибнув 27-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з травмами середньої важкості.

Чоловік вистрибнув з балкона на четвертому поверсі у момент, коли з квартири поверхом нижче вибивався чорний густий дим та полум’я. Інцидент трапився ще до прибуття пожежників. Очевидці зняли усе на відео та оприлюднили в місцевих Telegram-каналах.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що внаслідок падіння 27-річний чоловік вижив. Його госпіталізували з діагнозом «кататравма» у лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня). Попередньо його стан медики швидкої допомоги оцінили як середньої важкості.

Масштабна пожежа у квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку на вул. Зеленій у Львові сталася близько 11:00. Рятувальники евакуювали з будинку 12 мешканців.