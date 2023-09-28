На місці події працюють рятувальники

У четвер, 28 вересня, у Львові на вул. Зеленій виникла пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок події постраждав чоловік. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

За інформацією ДСНС займання виникло в одній із квартир на третьому поверсі.

«28 вересня о 11:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Зеленій, на третьому поверсі в одній з квартир. До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи», – йдеться у повідомленні ДСНС.

На момент прибуття рятувальників квартира була повністю охоплена вогнем. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

«Через сильне задимлення рятувальники проводили евакуацію людей з четвертого та п'ятого поверхів», – розповіли у коментарі ZAXID.NET в ДСНС.

Із житлового будинку рятувальники евакуювали 12 людей, з них – одна дитина. Пожежу вогнеборці загасили. Внаслідок події постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

«Вогнем знищено квартиру на третьому поверсі повністю. Пошкоджено віконні рами балкону та облицювання стін і стелі на квартири на четвертому поверсі, також пошкоджено облицювання стін та стелі під'їзду», – уточнили рятувальники.

До ліквідації пожежі залучали понад 20 рятувальників та п'ять одиниць спецтехніки.

Згодом у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що під час пожежі з балкону четвертого поверху будинку вистрибнув 27-річний чоловік.