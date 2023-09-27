Пожежа виникла в одній з кімнат будинку

У середу, 27 вересня, у селі Вороблевичі Дрогобицького району на Львівщині в пожежі приватного будинку загинув 60-річний чоловік.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 9:00 ранку на вул. Незалежності в селі Вороблевичі. Сусіди помітили, що з вікна житлового будинку іде дим та викликали пожежників.

Під час гасіння пожежі в кімнаті, де був осередок займання, рятувальники виявили тіло загиблого 60-річного чоловіка.

Пожежу гасили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 м2. Обставини та причини займання встановлюють.