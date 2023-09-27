В Івано-Франківську в пожежі живцем згоріли двоє чоловіків. Рятувальники отримали виклик 26 вересня про загоряння в металевому вагончику. Коли загасили пожежу, то помітили в середині тіла людей. Правоохоронці встановлюють причини загоряння та особи загиблих.

Пожежа трапилася в середмісті Івано-Франківська на вулиці Ленкавського. На Службу порятунку о 14:28 зателефонували очевидці і розповіли, що неподалік горить металевий вагончик.

«До місця виклику одразу направили рятувальників частини спеціальної пожежної техніки. Прибувши до місця виклику пожежники розпочинали ліквідацію пожежі, площа якої складала 8 м кв. Рятувальники локалізували пожежу о 14:41 та о 14:51 ліквідували», – повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

У приміщені виявили тіла двох людей

Під час пожежі працівники ДСНС виявили тіла двох людей. Правоохоронці з'ясували, що загиблі – це місцеві жителі. Одному чоловіку було 48 років, а іншому – 40 років. Тіла франківчан направили на судово-медичну експертизу, аби встановити точну причину смерті.

Поліцейські за фактом загибелі людей розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 КК України (Порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей). Також розслідують причини виникнення пожежі.