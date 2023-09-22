Тіло обгоріло до невпізнання

На Тернопільщині під час гасіння пожежі у металевому вагончику виявили обгоріле тіло чоловіка. Загоряння трапилося в Чорткові близько 18:00 21 вересня. Правоохоронці встановлюють особу загиблого та причину займання.

Виклик про пожежу в Чорткові на Службу порятунку надійшов о 18:28. Очевидці повідомили, що неподалік від церкви горить металевий будівельний вагончик.

«До гасіння пожежі залучили караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки рятувальникам о 18:35 загоряння було локалізовано на площі 20 м кв., а о 19:07 – ліквідовано. Під час гасіння працівники ДСНС врятували одну житлову будівлю, на яку міг перекинутися вогонь», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п'ятницю, 22 вересня.

На місці події рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. Правоохоронці передали загиблого на судово-медичну експертизу. Наразі поліцейські з'ясовують особу чоловіка. Ймовірна причина пожежі – куріння в ліжку, повідомили в поліції Тернопільщини. За фактом смерті людини порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «нещасний випадок»).

Загалом, за даними управління ДСНС Тернопільщини, з початку року в області внаслідок пожеж загинули 20 та зазнали травмування 26 людей.