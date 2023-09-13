Загиблій було 69 років

На Тернопільщині на пожежі лісових чагарників рятувальники виявили жінку, яка отримала чималі опіки шкіри. Загоряння трапилося о 13:00 13 вересня в лісі поблизу села Борщівка Кременецького району. Медики бригади швидкої допомоги госпіталізували потерпілу до лікарні, але вона померла дорогою до медзакладу

Трагедія трапилася в Борсуківській громаді Кременецького району. В Службу порятунку зателефонували місцеві жителі села Борщівка і повідомили про пожежу в лісі поблизу полів. Коли рятувальники прибули на виклик, то на місці виявили непритомну жінку.

«Рятувальники встановили, що горить самосів лісу та чагарники на площі орієнтовно 500 м кв. Під час гасіння працівники ДСНС виявили 69-річну місцеву жительку, котра отримала значні опіки. Жінку негайно передали працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в середу, 13 вересня.

Бригада швидкої допомоги намагалася доставити потерпілу в Лановецьку міську лікарню, але жінка померла в автомобілі медичної допомоги.

В службі ДСНС також додали, що пожежникам вдалося локалізувати пожежу о 14:00, але ліквідація окремих осередків загоряння досі триває.