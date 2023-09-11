У Тернополі пожежа знищила великий склад зі соняшниковою олією. Площа загоряння становила орієнтовно 150 м2. Рятувальника за годину вдалося ліквідувати пожежу.

Вогонь охопив складське приміщення на вул. Промисловій приблизно о 13:00 11 вересня. Працівники складу повідомили, що горить приміщення з місткостями з олією.

«До місця події направили три пожежо-рятувальні відділення. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила орієнтовно 150 м2. Існувала загроза розповсюдження полум'я на сусіднє приміщення. Станом на 13:36 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 13:42 – пожежа була ліквідована», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в понеділок, 11 вересня.

Рятувальники повідомили також, що в пожежі постраждалих та жертв немає. Слідчо-оперативна група поліції порушила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та матеріальні збитки.