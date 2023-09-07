Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку

У Сарнах внаслідок пожежі в приватному будинку загинув 43-річний чоловік. Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, пожежа сталась близько 10:00 у четвер, 7 вересня, в приватному житловому будинку на вулиці Ковельській у Сарнах.

«До прибуття рятувальників місцеві жителі підручними засобами ліквідували пожежу всередині будинку та винесли тіло чоловіка на вулицю. Медики, що прибули на місце події, провели необхідні реанімаційні заходи, проте змушені були констатувати смерть 43-річного чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в одній кімнаті. Наразі спеціалісти встановлюють розмір збитків, а також з'ясовують причину виникнення займання.