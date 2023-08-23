У кар'єрі на Рівненщині знайшли загиблими двох малолітніх братів. За попередньою інформацією, хлопчики втонули у водоймі. Деталі нещасного випадку з'ясовує поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, до поліції сьогодні, 23 серпня, близько 11:30 звернулася жителька одного із сіл Вараського району і повідомила, що у кар'єрі втопилося двоє місцевих дітей.

«Поліцейські встановили, що загиблими є двоє братів — п’яти та семи років. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин цієї трагічної події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох дітей).