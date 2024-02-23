Жителька Рівненщини, яка втопила двох синів, перебуватиме на лікуванні у психіатричному закладі. Таке рішення прийняв Кузнецовський міський суд. Про це у п’ятницю, 23 лютого, повідомила Рівненська обласна прокуратура.

Згідно з рішенням суду, жінку госпіталізують до психіатричної лікарні із суворим наглядом, а до набрання ухвалою законної сили «матір поміщено до закладу, що виключає її небезпечну поведінку».

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у кар'єрі на Рівненщині місцеві жителі знайшли загиблими двох малолітніх братів. Під час розслідування з’ясувалося, що до смерті дітей причетна їхня 42-річна матір.

Поліцейські встановили, що мешканка Вараського району пішла купатись на місцевий кар'єр у селі Сопачів із двома синами. Потім, за інформацією Рівненської обласної прокуратури, жінка занурила старшого сина у воду і утримувала його в такому положенні до моменту припинення супротиву. Тоді вийшла на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. Невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. Реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

У скоєному жінка зізналася. У січні 2024-го року слідчі подали клопотання до суду, аби жінку відправили на лікування у спецзаклад із суворим режимом. Через хворобу її визнали неосудною.

Додамо, що до грудня 2022 року вона працювала вчителькою англійської мови у Сопачівському ліцеї. Директор школи розповів, що вона звільнилась за власним бажанням, пояснивши, що вона «не може працювати і що у неї немає сили з усім цим справлятися».