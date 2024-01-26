Жінка втопила двох синів у кар'єрі в селі Сопачів

42-річну мешканку Рівненщини, яка втопила у кар’єрі двох своїх малолітніх синів, визнали неосудною. Прокуратура подала клопотання до суду, аби її відправили на лікування у спецзаклад із суворим режимом.

Зазначимо, що злочин жінка вчинила 23 серпня 2023 року у селі Сопачів Вараського району. 42-річна жінка привела до місцевого кар’єру двох своїх синів, яким було по шість та сім років. Одного з них матір силою тримала у воді, доки той не перестав опиратися, а іншого зіштовхнула з дерев’яного помосту на глибину, знаючи, що дитина не вміє плавати. Чоловік побачив дружину лише коли та поверталася від водойми без дітей. Вона одразу зізналася у скоєному.

У п’ятницю, 25 січня, прес-служба прокуратури області повідомила, що жінка пройшла судово-психіатричну експертизу, за підсумками якої її визнали неосудною. «Через хворобу вона не мала можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними», – йдеться у повідомленні.

Прокурор Вараської окружної прокуратури скерував до суду клопотання, аби жінку відправили на лікування у спецзаклад з суворим наглядом. Судове засідання відбудеться найближчим часом.