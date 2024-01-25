Максим Климюк загинув близько 06:00 у четвер, 25 січня

На Волині внаслідок нещасного випадку загинув 41-річний голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації Максим Климюк. На чоловіка самовільно наїхав мікроавтобус. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, нещасний випадок стався близько 06:00 у четвер, 25 січня, у Володимирському районі.

«Попередньо відомо, що потерпілий завів транспортний засіб для прогрівання, вийшов з нього, тим часом автомобіль самостійно почав рух заднім ходом на слизькій дорозі і притис чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала камера спостереження», – зазначають правоохоронці.

Внаслідок наїзду мікроавтобуса чоловік помер. Слідчі відкрили кримінальне провадження, під час якого встановлять усі деталі інциденту.

Додамо, що Максим Клим’юк мешкав у Володимирі з десятирічного віку. Двічі обирався депутатом до місцевої міськради. У нього залишились три доньки.