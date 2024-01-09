Будинок у селі Липляни, в якому виявили загиблого чоловіка

Неподалік Луцька в пожежі загинув 44-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники, які приїхали гасити займання. Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про пожежу в одному з будинків у селі Липляни надійшло до рятувальників близько 06:50 у вівторок, 9 січня.

«По прибуттю вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі для роботи в задимленому середовищі. На гасіння подали три ручних водяних ствола. На місці пожежі під час розвідки знайдено загиблого чоловіка. Загалом на ліквідацію пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та три одиниці техніки», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальники зупинили поширення вогню в будинку о 7:18, а повністю ліквідували пожежу о 7:32. Спеціалісти з’ясували, що причиною виникнення пожежі стала необережність під час куріння. Також встановили особу загиблого – це чоловік 1979 року народження.