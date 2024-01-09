На Тернопільщині 15-річна дівчина потрапила до лікарні через важке отруєння чадним газом
Неповнолітня отруїлася під час пожежі в будинку
На Тернопільщині 15-річна дівчина потрапила до лікарні через важке отруєння чадним газом. Нещасний випадок трапився 8 січня в селі Огризківці Лановецької громади. Отруєння чадним газом у неповнолітньої настало через пожежу в житловому будинку.
Про пожежу в житловому будинку на Службу порятунку повідомили сусіди родини. Рятувальники одразу виїхали на виклик. «Загоряння виникло в житловому будинку о 10:50 8 січня. Вогонь знищив перекриття на площі 3 м2. Під час гасіння пожежі будівлю вдалося врятувати», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 9 січня.
На місці події рятувальники виявили 15-річну дівчину, яка була без свідомості, викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Медики попередньо діагностували в неповнолітньої отруєння чадним газом та продуктами горіння. Дівчину госпіталізували до Лановецької міської лікарні.
Рятувальники попереджають про підвищену небезпеку отруєння чадним газом у зв'язку з погодними умовами та нагадують правила заходів безпеки:
- не використовуйте газові прилади для обігріву приміщень, які не призначені для цього;
- забезпечте нормальну вентиляцію приміщень, уникайте перегородження вентиляційних отворів;
- перевірте стан димових та вентиляційних каналів, забезпечте вільний доступ атмосферного повітря;
- при найменших підозрах на отруєння чадним газом негайно викликайте «101» або «103».