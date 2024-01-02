У Чернівцях у помешканні на вулиці Київській двоє людей отруїлися чадним газом. Попередня причина отруєння – несправність газового обладнання та вентиляційних каналів. Постраждалих в лікарню забрали бригада швидкої допомоги.

Інцидент з отруєнням трапився 1 січня в квартирі одного з багатоквартирних будинків на вул. Київській. Від лікаря швидкої медичної допомоги на лінію аварійно-диспетчерської служби «Чернівцігаз» надійшло повідомлення про підозру на отруєння чадним газом двох людей.

«Аварійна бригада одразу виїхала на вказану адресу і за допомогою спецприладів виявила чадний газ на кухні. Причиною такої ситуації стала відсутність своєчасного технічного обслуговування газового обладнання та димовентиляційних каналів. Нині газовий котел відключено від розподілу газу», – повідомили «Чернівцігаз» у вівторок, 2 січня.

Внаслідок витоку чадного газу постраждали двоє людей віком 24 та 25 років. Лікарі бригади швидкої допомоги оцінили їх стан як середньої важкості. Постраждалих госпіталізували в медзаклад і в лікарні після надання допомоги жителі Чернівців від госпіталізації відмовилися.

Нагадає, що в Чернівцях вночі 30 листопада в одній із квартир чадним газом отруїлися 13-річний юнак та його мати. Медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалих.