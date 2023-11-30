В Чернівцях вночі 30 листопада в одній із квартир чадним газом отруїлися 13-річний юнак та його мати. Медики швидкої допомоги госпіталізували постраждалих. Нараз їх стан оцінюють як середньої важкості.

Про випадок отруєння чадним газом двох жителів обласного центру повідомило ДСНС Буковини. Люди отруїлися в одній із квартир на вулиці Переяславській.

«До міської клінічної дитячої лікарні госпіталізували 13-річного жителя міста Чернівці. Юнак отруївся чадним газом внаслідок несправності газової колонки», – йдеться в дописі.

Його мати, 34-річну чернівчанку госпіталізували в обласну лікарню. На місце події викликали також газову службу.

«Вночі, на гарячу лінію аварійно-диспетчерської служби, надійшло повідомлення про ймовірне отруєння чадним газом. Бригада газовиків, що прибула за вказаною адресою, виявила чадний газ у квартирі. Ймовірно, відсутність вчасного обслуговування газового обладнання та димовентиляційних каналів стала причиною отруєння. Наразі, розподіл газу до квартири за цією адресою припинено», – повідомили в «Чернівцігаз» в четвер, 30 листопада.

У ДСНС наголошують: перевірити справність газових колонок та пічок. Адже чадний газ – це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, де користуються пічками, камінами або газовим колонкам. Він непомітний для зору і невідчутний на запах, проте здатний призвести до трагічних наслідків.