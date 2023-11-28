Отруєння чадним газом сталося у квартирі на вул. Сахарова

У понеділок ввечері, 27 листопада, у квартирі багатоповерхівки на вул. Сахарова у Львові сім’я з маленькими дітьми отруїлася чадним газом. Двох дорослих та двох дітей медики швидкої допомоги доправили до лікарень у важкому стані.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інцидент трапився увечері близько 21:00 у квартирі одного з будинків на вул. Сахарова. Там отруїлася чадним газом ціла сім’я. Двох дітей, віком два та дев’ять років, а також двох 39-річних дорослих госпіталізували до лікарень. За попередньою інформацією, їхній стан медики оцінили як важкий.

Обставини інциденту з’ясовують фахівці.

Медики швидкої допомоги нагадують, що в разі отруєння чадним газом необхідно відчинити вікна, за можливості, потерпілого слід винести на свіже повітря, звільнити від тугого одягу, що заважає диханню. Коли постраждалий без свідомості, потрібно піднести до носа шматочок вати чи тампон, змочений нашатирним спиртом. Якщо потерпілий притомний – дати велику кількість рідини. При зупинці дихання та кровообігу необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію. Негайно викликати службу 103.

Щоб запобігти отруєнню чадним газом: