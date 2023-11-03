У ніч на п’ятницю, 3 листопада, на Закарпатті чадним газом отруїлася ціла сім’я. До лікарні госпіталізували жінку з трьома дітьми, чоловік від госпіталізації відмовився. Інцидент трапився в Ужгороді. Про це повідомили у ДСНС Закарпаття.

Повідомлення про те, що в Ужгороді в одному з приватних будинків п’ятеро людей отруїлись чадним газом до надзвичайників надійшло від працівників екстреної медичної допомоги.

Серед постраждалих – троє дітей: 11 та 9 років, а також шестимісячне немовля. Наразі вони перебувають у реанімації Ужгородської міської дитячої лікарні. Також до відділення терапії в центральну міську клінічну лікарню госпіталізували їхню 32-річну матір. 34-річний чоловік від госпіталізації відмовився.

Рятувальники закликають в період опалювального сезону бути більш уважними та обережними у побуті.