У Самборі двоє чоловіків загинули від отруєння чадним газом. Їхні тіла виявили у приватному будинку 24 листопада.

«На Львівщині в м. Самбір у приватному житловому будинку жертвами чадного газу стали дві людини», – повідомили у ДСНС України.

У Нацполіції Львівщини підтвердили ZAXID.NET інформацію про загибель двох людей.

«24 листопада у будинку виявлено тіла двох чоловіків без ознак насильницької смерті. Це є чоловіки 1960 і 1962 років народження», – зазначили в обласній поліції.

За попередніми висновками слідчих, мешканці Самбора загинули від отруєння чадним газом. Відкрито кримінальне провадження за ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

ZAXID.NET нагадує про головні правила, як застерегтися від отруєння чадним газом.