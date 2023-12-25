У Львові чадним газом отруїлося двоє дітей та одна жінка. Нещасний випадок трапився в одній із квартир на вул. Заміській. У швидку допомогу зателефонувала сама постраждала і розповіла, що почуває себе погано. Медики госпіталізували неповнолітніх та львів’янку в лікарню.

Нещасний випадок трапився увечері 24 грудня в квартирі одного з будинків на вулиці Заміській. За медичною допомогою звернулася жінка і розповіла, що вона та ще двоє її дітей почувають себе недобре. В неповнолітніх віком три та один рік були характерні симптоми для отруєння чадним газом.

До будинку викликали швидку допомогу, усіх постраждалих госпіталізували до однієї з лікарень Львова. Стан потерпілих оцінили як середньої важкості.

Додамо, що нещодавно на Сумщині чадним газом отруїлась сім’я з чотирьох осіб. Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих – чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.