Загибель сільської бібліотекарки сталася в приміщенні бібліотеки, яке опалювалюся кахельною пічкою

Миколаївський районний суд Львівської області наприкінці листопада виніс вирок завідувачці організаційно-методичним відділом Миколаївської централізованої бібліотечної системи Ірині Фітьо за смерть 57-річної бібліотекарки Катерини Савченко від отруєння чадним газом на робочому місці. Трагічний інцидент трапився у грудні 2018 року в бібліотеці села Гірське колишнього Миколаївського району. Винній посадовиці призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, завідувачка відділом Централізованої бібліотечної системи Ірина Фітьо відповідно до своїх посадових обов’язків була відповідальна за безпеку системи газопостачання в бібліотеках району. При цьому посадовиця «не забезпечила належного та безпечного газопостачання в приміщення вищевказаної бібліотеки на опалюваний сезон 2018-2019 роки, не вжила заходів до запобігання спробам самовільного відновлення газопостачання за відсутності належних умов безпеки такого газопостачання».

У результаті невстановлена слідством особа зірвала пломбу та відкрила кран, відновивши подачу газу до кахельної пічки в приміщенні бібліотеки, яка була несправна, а димові та вентиляційні канали не були перевірені та прочищені. При цьому сигналізатор мікроконцентрації чадного газу в приміщенні бібліотеки був відключений. Це призвело до витоку чадного газу та нещасного випадку, який трапився 14 грудня 2018 року, коли на робочому місці померла бібліотекарка. За висновками судмедексперта, причиною смерті стало отруєння оксидом вуглецю.

Вину Ірини Фітьо в трагедії також підтвердили висновки двох екпертиз – пожежно-технічної та інженерно-технічної з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

51-річна обвинувачена вину у вчиненому повністю визнала та розкаялася. Вона уклала угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Заслухавши матеріали справи, cуддя Мар’яна Друзюк визнала завідувачку відділом Миколаївської централізованої бібліотечної системи Ірину Фітьо винною у порушенні вимог законодавства про охорону праці, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 271 ККУ). Вироком їй призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас посадовицю звільнили від основного покарання, встановивши випробувальний термін півтора року. Вона не сяде до в’язниці, якщо не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, трагічний випадок трапився у грудні 2018 року. Катерина Савченко була єдиною працівницею сільської бібліотеки. Її знайшли мертвою ввечері 14 грудня, це був четвертий день її праці у бібліотеці, яка опалювалась піччю. Через чотири місяці після перевірки управління Держпраці директорку Миколаївської районної централізованої бібліотечної системи оштрафували на 510 грн.

Через два роки після нещасного випадку, у грудні 2020 року, слідчі Миколаївського відділення поліції повідомили про підозру Ірині Фітьо як відповідальній за охорону праці.

Cуд зобов’язав Миколаївську централізовану бібліотечну систему виплатити 318 тис. грн компенсації сину їхньої працівниці, яка померла унаслідок отруєння чадним газом на робочому місці.