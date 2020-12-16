У 2018 році у бібліотеці села Гірське Миколаївського району померла 57-річна працівниця. Вона загинула внаслідок отруєння чадним газом. Через два роки після проведених експертиз слідство встановило підозрюваних. 48-річній завідувачці організаційно-методичного відділу Централізованої бібліотечної системи Миколаївського району повідомили про підозру в порушенні вимог охорони праці, що спричинило загибель людини.

«Встановлено, що підозрювана відповідала за газове господарство у бібліотеках району і знала, що газопостачання на опалювальний сезон 2018 – 2019 в приміщення цієї бібліотеки не буде подаватися (оскільки вона не подала для цього необхідних документів) і у той же час, не вжила заходів щодо запобігання спробам самовільного відновлення газопостачання, так як належних умов безпеки для цього не було», — зазначено у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що були проведені дві комплексні комісійні експертизи: судова пожежно-технічна та інженерно-технічна з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Їхні висновки вказали на причинно-наслідковий зв’язок безвідповідальності і смерті бібліотекарки.

Нагадаємо, випадок трапився у грудні 2018 року. Катерина Савченко була єдиною працівницею сільської бібліотеки. Її знайшли мертвою ввечері 14 грудня, це був четвертий день її праці у бібліотеці, яка опалювалась піччю. Через чотири місяці після перевірки управління Держпраці директорку Миколаївської районної централізованої бібліотечної системи оштрафували на 510 грн. А в поліції повідомили, що справу закрили.

Однак через два роки після нещасного випадку, 16 грудня 2020 року, слідчі Миколаївського відділення поліції під керівництвом Золочівської прокуратури повідомили відповідальній особі за охорону праці про підозру. За ч.2 ст.271 ККУ, яку їй інкримінують, передбачено виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 7 років.