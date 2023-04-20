Шевченківський районний суд Львова зобов’язав Миколаївську централізовану бібліотечну систему виплатити 318 тис. грн компенсації сину їхньої працівниці, яка померла унаслідок отруєння чадним газом на робочому місці.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі на початку квітня 2023 року, 57-річна матір позивача працювала бібліотекаркою у Миколаївській централізованій бібліотечній системі на Львівщині. Вона померла 14 грудня 2018 року у селі Гірське при виконанні трудових обов’язків, смерть настала через отруєння чадним газом.

Син загиблої звернувся з позовом до Миколаївської централізованої бібліотечної системи та «Львівгазу», щоб стягнути компенсацію через смерть матері.

У матеріалах справи вказано, що цей нещасний випадок розслідувала комісія при Держпраці Львівщини, яка встановила, що роботодавець самовільно поновив подачу газу на опалювальний період 2018-2019 років, порушивши пломби. Також Миколаївська централізована бібліотечна система не провела перевірки технічного стану димоходів і вентиляційних каналів перед початком опалювального періоду та вимкнула датчики чадного газу в приміщенні.

Через ці порушення директора Миколаївської централізованої бібліотечної системи притягнули до адмінвідповідальності та оштрафували на 510 грн. Завідувачці організаційно-методичного відділу Централізованої бібліотечної системи Миколаївського району повідомили про підозру в порушенні вимог охорони праці, що спричинило загибель людини.

Справу розглядала суддя Валентина Свірідова, вона дослідила матеріали справи та частково задовольнила позов сина загиблої бібліотекарки, зобов’язавши Миколаївську централізовану бібліотечну систему виплатити йому 300 тис. грн завданої моральної шкоди та 18 тис. грн витрат на встановлення пам’ятника. Рішення ще може бути оскаржене.

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог до «Львівгазу», оскільки під час перевірки мереж і обладнання, яка здійснювалась менш, ніж за місяць до смерті жінки, газовики не виявили порушень.