Причиною загибелі чоловіків міг стати чадний газ

У понеділок, 18 грудня, в одній з квартир у місті Жидачів на Львівщині знайшли мертвими двох чоловіків. За попередніми даними, вони загинули від отруєння чадним газом.

За даними поліції Львівщини, у понеділок в одній із квартир на вул. Степана Бандери в Жидачеві виявили тіла двох чоловіків. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті 59-річного власника квартири та 44-річного мешканця одного з сіл Стрийського району стало отруєння чадним газом.

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки (ч.2 ст.270 ККУ). Поліцейські встановлюють усі обставини події, призначено експертизи.