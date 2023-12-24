На Сумщині родина отруїлася чадним газом

В Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом, є загиблі. Про це 24 грудня повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Сумській області.

Зазначається, що інформація про отруєння чадним газом надійшла о 20:35. На місце події виїхали медики, правоохоронці та працівники ДСНС.

З’ясувалось, що чадним газом отруїлась сім’я з чотирьох осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів. Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих – чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що 27 листопада, у квартирі багатоповерхівки на вул. Сахарова у Львові сім’я з маленькими дітьми отруїлася чадним газом. Двох дорослих та двох дітей медики швидкої допомоги доправили до лікарень у важкому стані.

Медики швидкої допомоги нагадують, що в разі отруєння чадним газом необхідно відчинити вікна, за можливості, потерпілого слід винести на свіже повітря, звільнити від тугого одягу, що заважає диханню. Коли постраждалий без свідомості, потрібно піднести до носа шматочок вати чи тампон, змочений нашатирним спиртом. Якщо потерпілий притомний – дати велику кількість рідини. При зупинці дихання та кровообігу необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію. Негайно викликати службу 103.